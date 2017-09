Vraagtekens bij topaankoop Arsenal: ‘Hij is niet beter dan Giroud’

Arsenal betaalde afgelopen zomer een recordbedrag voor Alexandre Lacazette door 53 miljoen euro over te maken aan Olympique Lyon. De Franse spits heeft in zeven optredens voor the Gunners vier keer gescoord, maar Aleksandr Hleb, voormalig aanvallende middenvelder van de Londenaren, vindt Lacazette niet beter dan Olivier Giroud, die dit seizoen genoegen moet nemen met invalbeurten.

"De voetballerij is momenteel een krankzinnige wereld. De transfermarkt is ongelooflijk, er gaat nu zoveel geld in om. Arsenal wilde meer aankopen doen, maar ondervindt concurrentie van bijvoorbeeld Manchester City en Paris Saint-Germain", constateert de 36-jarige Hleb, die momenteel clubloos is, in gesprek met The Independent.

"De aankopen die ze hebben gedaan zijn goed, zoals Lacazette, maar ik kan niet zeggen dat ik het een fantastische aanwinst vind", vervolgt de routinier. "Ik ben fan van Giroud en ik vind niet dat Lacazette beter is, ze hebben hetzelfde niveau." Giroud heeft dit seizoen zes keer als invaller een Premier League-wedstrijd meegedaan en vond alleen in de openingswedstrijd tegen Leicester City (4-3) het net.