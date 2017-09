Man United krijgt advies: ‘Het is te goed, het is illegaal wat hij doet!’

Manchester United won woensdagavond op eenvoudige wijze van CSKA Moskou (1-4), waardoor the Red Devils Groep A leiden met zes punten uit twee duels. José Mourinho was na afloop tevreden over het resultaat én het spel van zijn ploeg, maar Rio Ferdinand vindt dat zijn voormalig werkgever een kwaliteitsinjectie moet krijgen, wil de club de Champions Leauge winnen.

"Kracht en snelheid zijn wel ingekocht door Manchester United, maar je hebt meer nodig om de Champions League te winnen", aldus de oud-verdediger bij BT Sport. "Je hebt een superster in de team nodig op wie je terug kunt vallen als het slecht gaat. Als je kijkt naar Real Madrid, dat het toernooi de laatste jaren een paar keer heeft gewonnen… Zij hebben Cristiano Ronaldo en de laatste tijd ook Isco. En Barcelona heeft Lionel Messi en had Neymar."

Anthony Martial voor Manchester United dit seizoen: 353 minuten ?

5 doelpunten ?

4 assists ??? Iedere 39.2 minuten betrokken bij een goal ?? Geplaatst door voetbalzone op donderdag 28 september 2017

"Je hebt echt een sterspeler nodig en Manchester United heeft spelers in huis die dat kunnen worden, maar het is afwachten wie dat gaan worden en of ze dat niveau ooit gaan bereiken", vervolgt de Engelsman. "Prijzen pakken, zoals Manchester United vorig seizoen heeft gedaan, is een goede ervaring voor de selectie en gezien de leeftijd van de spelers kan er nog veel worden bereikt, maar dan moeten er wel stappen worden gemaakt."

Ferdinand zag woensdagavond ook hoe Paris Saint-Germain op overtuigende wijze Bayern München versloeg (3-0). De oud-international ziet in Kylian Mbappé een toekomstig wereldster: "Het is te goed, het is illegaal wat hij doet! Het moet verboden worden. Achttienjarige spelers moeten doorgaans aftasten en wennen aan het niveau, maar hij maakt gelijk het verschil in de Champions League in een team vol supersterren. Het is geweldig om te zien."