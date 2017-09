BILD: Bayern München ontslaat Ancelotti mogelijk nog vandaag

Carlo Ancelotti moet vrezen voor zijn baan. BILD meldt dat de spelers en trainers van Bayern München momenteel op de weg terug zijn naar München en dat de directie bij aankomst een Krisen-Sitzung met Ancelotti wil houden. “Een ontslag is niet langer uitgesloten”, zo concludeert de boulevardkrant.

Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge en sportief directeur Hasan Salihamidzic wilden na het met 3-0 verloren Champions League-duel met Paris Saint-Germain niet over de positie van Ancelotti uitweiden, maar hebben volgens BILD wel degelijk twijfels over het functioneren van de Italiaan. Mocht hij vertrekken, dan zal assistent-coach Willy Sagnol de taken in ieder geval voor de komende periode overnemen.

Ancelotti is sinds vorig jaar zomer de trainer van Bayern. Hij werd kampioen en won zowel vorig als dit seizoen de DFL-Supercup, maar verder zijn de resultaten niet om over naar huis te schrijven. Na zes speelronden staat Bayern derde in de competitie, met drie punten minder dan Borussia Dortmund, en de manier van spelen wordt al weken bekritiseerd. Ook na de nederlaag tegen Paris Saint-Germain vielen er harde woorden.

“Bayern heeft geen ideeën op het veld en geen duidelijke spelmechanismen. Ik herken ze in ieder geval niet. Dat is een tactisch probleem. De ploeg heeft geen idee of het druk moet zetten of dat men juist moet inzakken. Dan blijf je rennen”, zei Oliver Kahn bijvoorbeeld. Toen aan Arjen Robben de vraag werd gesteld of de groep nog achter Ancelotti staat, zei hij: “Die vraag ga ik niet beantwoorden. Alles wat ik erover zeg, is te veel.”