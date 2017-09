VVV-Venlo haalt oude bekende terug: ‘Zijn komst is nu gewenst’

VVV-Venlo heeft zich versterkt met Jens Janse. De 31-jarige rechterverdediging liep in de voorbereiding al stage bij de Limburgers en heeft nu een contract getekend tot het einde van het seizoen. Janse speelde eerder al voor VVV, maar stapte op achtjarige leeftijd over naar de jeugdopleiding van PSV.

Manager voetbal Stan Valckx legt op de officiële website uit dat VVV vanwege blessureleed bij Leroy Labylle, Roel Janssen en Tristan Dekker heeft besloten om alsnog in zee te gaan met Janse. “Daarom is de komst van Jens gewenst. Hij is op meerdere posities achterin inzetbaar”, klinkt het.

Janse, voormalig international van Jong Oranje, brak niet door bij PSV, maar deed dat later wel bij Willem II. Via NAC Breda, Córdoba, Dinamo Tbilisi, Ternana en Leyton Orient is hij nu weer in Nederland terechtgekomen, bij de huidige nummer acht van de Eredivisie.