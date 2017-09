Leonardo keert na afwezigheid van vier jaar terug in voetballerij

Leonardo Nascimento de Araújo, beter bekend als Leonardo, is de nieuwe trainer van Antalyaspor. De Braziliaan heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen, zo maken De Schorpioenen donderdag bekend.

De 48-jarige Leonardo zat maandag al op de tribune bij het met 3-0 gewonnen duel met Osmanlispor, dus zijn aanstelling komt niet bepaald als een verrassing. Hij geldt als de opvolger van Riza Calimbay, die slechts drie punten wist te pakken in de eerste vijf speelronden van dit seizoen. Ferdan Ramanli nam het stokje sinds het vertrek van Calimbay over.

Leonardo ging na zijn actieve loopbaan als scout aan de slag bij AC Milan en hij werd daar later technisch directeur en trainer. In het seizoen 2010/11 stond hij 32 wedstrijden voor de groep bij Internazionale en van 2011 tot 2013 was hij technisch directeur bij Paris Saint-Germain. Leonardo won als coach één prijs: de Coppa Italia in het seizoen 2010/11.

Antalyaspor kocht in de zomer flink in, want men haalde onder anderen Johan Djourou, William Vainqueur, Maicón, Jérémy Ménez en Samir Nasri naar de club, terwijl aanvoerder Samuel Eto’o er al onder contract stond. De roodhemden willen het de topclubs in de Süper Lig moeilijk maken, maar dit seizoen slagen zij daar vooralsnog niet in. Antalyaspor staat dertiende en gaat komende zaterdag op bezoek bij Sivasspor.