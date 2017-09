Suárez maakt misbaar na wissel: ‘Het was voor mij niet bijzonders’

Luis Suárez werd woensdagavond in het Champions League-duel met Sporting Portugal kort voor tijd naar de kant gehaald door Barcelona-trainer Ernesto Valverde. De oefenmeester wilde met het inbrengen van verdediger Aleix Vidal de 0-1 overwinning over de streep trekken. Suárez kon echter weinig waardering opbrengen voor de wissel.

De Uruguayaanse spits gaf ploeggenoot Vidal geen hand en ging direct in discussie met Valverde. “Het zat nog te dicht bij elkaar, vandaar dat ik hem wisselde. Het was voor mij niets bijzonders”, wordt Valverde geciteerd door de Spaanse pers. Suárez heeft dit Champions League-seizoen nog niet gescoord en is gebrand op zijn eerste doelpunt in het miljardenbal.

“Hij heeft zondag nog gescoord. Ik zou me zorgen maken als hij niet voor het doel kwam, maar zelfs vandaag was hij dichtbij. Ik weet zeker dat hij weer zal scoren”, verklaart de oefenmeester van Barça. Ook Suárez zelf maakt zich geen zorgen over zijn doelpuntendroogte in de Champions League, zo vertelt hij tegenover Marca. “Het maakt niet uit dat ik niet gescoord heb. Het belangrijkste is dat we drie punten gepakt hebben.”

“We moeten ons aanpassen tijdens de wedstrijd en de coach weet hoe hij me kan gebruiken. Gezien het niveau van de tegenstander was het lastig om een overwinning te boeken. Het seizoen is goed begonnen en we vechten om iedere competitie te winnen. De nieuwe coach is fantastisch”, besluit de spits, die dit seizoen in LaLiga reeds twee keer scoorde.