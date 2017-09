Fraser: ‘Dat heeft tijd nodig, aanvallen en de boel opengooien is dan zelfmoord’

Vitesse kan donderdagavond de eer van het Nederlandse voetbal redden. De Arnhemmers gaan in de tweede wedstrijd van de groepsfase van de Europa League op bezoek bij OGC Nice. Trainer Henk Fraser is van mening dat zijn ploeg vooral niet naïef moet zijn in Zuid-Frankrijk, zo vertelt hij aan de Gelderlander.

“Kijk waar de Eredivisie op internationaal vlak momenteel staat. Het Nederlandse voetbal moet in Europa eerst aanhaken en dan stappen maken. Dat heeft tijd nodig. Ook bij ons. Aanvallen en de boel opengooien, is dan zelfmoord”, zegt Fraser. De oefenmeester stelt dat de persoonlijke fouten eruit moeten, wil zijn ploeg kans maken op een resultaat in Nice.

“Kijk naar de schade die dat Feyenoord oplevert. Kijk naar Vitesse tegen Lazio. Bekijk de tegengoal van ons bij Ajax. Dat de ene dan denkt dat de ander de zaak wel oplost. Daar heb ik moeite mee. Dat is dodelijk”, concludeert de oefenmeester van Vitesse. Fraser kan naar alle waarschijnlijkheid weer beschikken over Thulani Serero en daar is hij erg blij mee.

“Hij is van een andere orde. De buitencategorie”, is Fraser vol lof. “Hij neemt in het veld Navarone Foor en Thomas Bruns mee. Dat versterkt ons middenveld. De centrale verdedigers zijn ook kalmer. Beter. Het voetballende vermogen wordt met Thulani groter. Daarom ben ik ook zeer blij dat hij meedoet. Ik hoop dat Vitesse nog jaren plezier aan hem kan beleven.”