Hugo Borst: ‘Ajax lijkt op een kreupel paard’

Hugo ziet het somber in voor Ajax: "Marcel Keizer ontslaan is geen optie, want daarmee is het technisch hart failliet." Koert vraagt zich af hoe Feyenoord de blessuregolf te lijf gaat: "Circusartiest Renato Tapia kun je niet meer opstellen." Verder: e-sporter Tony Kok en een liedje voor Dick Advocaat. Bingo!