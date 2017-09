Streppel tempert optimisme in aanloop naar duel met Ajax: ‘Het is jong en broos’

SC Heerenveen maakt een uitstekende seizoensstart door. Na zes wedstrijden zijn de Friezen nog altijd ongeslagen en met veertien punten bezet de ploeg van trainer Jurgen Streppel momenteel de tweede plaats. Komende zondag komt Ajax op bezoek in het Abe Lenstra Stadion, maar Streppel wil niet dat het optimisme de overhand neemt in Friesland.

“We mogen nu wel even genieten van het moment, dat we ongeslagen zijn en er zo goed voorstaan. Maar we moeten ook onthouden dat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt”, zegt de oefenmeester in gesprek met Voetbal International. SC Heerenveen won alleen de wedstrijd tegen PSV met twee doelpunten verschil, alle andere duels werden met een marge van één gewonnen.

“Het is jong en broos. Dat is niet erg, want dat is bij veel andere clubs ook zo. Het is echter wel iets wat we moeten onthouden”, stelt Streppel, die vorig seizoen een tegenvallende tweede seizoenshelft doormaakte met sc Heerenveen. “We zijn vooral een stuk stabieler geworden. En je moet ook niet vergeten dat we ten opzichte van vorig seizoen op acht posities een andere speler hebben rondlopen.”