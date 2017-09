Conte haalt uit richting kraker tegen City: ‘Voelt alsof we worden gestraft’

Chelsea won woensdagavond op de valreep van Atlético Madrid en behoudt zo de perfecte score in Groep C van de Champions League, waar het een poule met verder AS Roma en Qarabag FK leidt. Antonio Conte was blij met het resultaat van zijn ploeg, maar kon na afloop van de wedstrijd niet enkel genieten van de 1-2 zege.

The Blues treden zaterdag namelijk alweer aan tegen Manchester City, dat dinsdagavond speelde in het miljardenbal, en de Italiaan vindt dat zijn ploeg onnodig benadeeld wordt: “Eerlijk gezegd voelt het in dit geval een beetje alsof we worden gestraft. Ik denk dan ook dat het belangrijk is om de situatie goed te analyseren”, begon hij na de wedstrijd tegenover verslaggevers.

“We speelden woensdagavond uit en keren vervolgens rond vier uur ’s nachts terug in Londen. Dan hebben we eigenlijk maar één dag om ons voor te bereiden op het duel met Manchester City, dat is niet goed. Eerlijk gezegd ben ik verbaasd dat deze grote wedstrijd op zaterdag wordt gespeeld en niet op zondag.”

“Maar we willen er klaar voor zijn en dan zit er niets anders op dan ons te richten op deze wedstrijd”, ging Conte verder. “Manchester City is een erg sterk team en ze maken een enorm aantal doelpunten, wij zullen dus klaar moeten zijn. Maar deze situatie moet wel nader bekeken worden.” Chelsea ontvangt de nog ongeslagen Citizens als nummer drie van de Premier League. De beide clubs uit Manchester hebben allebei drie punten meer dan de ploeg van Conte.