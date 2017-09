‘De Boer kan avontuur bij Anderlecht uit het hoofd zetten’

Frank de Boer gaat in ieder geval niet aan de slag bij Anderlecht. Volgens Het Laatste Nieuws is Hein Vanhaezebrouck op dit moment op weg naar de regerend landskampioen van België. Voor de oefenmeester, die woensdag vertrok bij AA Gent, ligt een driejarig contract klaar in Brussel.

Vanhaezebrouck ontkende woensdag nog dat er contact was geweest met Anderlecht, maar hij zou naar verluidt toch al op weg zijn naar Brussel. René Weiler werd onlangs door Anderlecht de laan uitgestuurd, waardoor de club momenteel op zoek is naar een nieuwe trainer. Diverse namen passeerden de revue, waaronder die van De Boer. Nu lijkt Vanhaezebrouck dus de opvolger te worden van Weiler.

AA Gent en Vanhaezebrouck besloten woensdag na een samenwerking van drie jaar uit elkaar te gaan. De oefenmeester zou naar verluidt graag in België willen blijven, waardoor een avontuur bij Anderlecht tot de meest logische opties behoort. Voorlopig zijn er overigens nog geen aanbiedingen uit het buitenland binnengekomen, maar in een eerder stadium wees Vanhaezebrouck aanbiedingen van RB Leipzig en VfL Wolfsburg af.

Ondertussen moet AA Gent op zoek naar een nieuwe trainer, maar daar neemt de club rustig de tijd voor. De opvolger van Vanhaezebrouck krijgt in ieder geval te maken met een zware erfenis en om die reden zou de club willen kiezen voor een buitenlandse trainer. Vanhaezebrouck bezorgde AA Gent in 2015 de eerste landstitel in de clubgeschiedenis.