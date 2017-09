‘Dat Huntelaar en Dolberg zoveel moeite hadden, geeft zijn waarde aan’

Vitesse is donderdagavond als enige Nederlandse ploeg actief in de Europa League en de Arnhemmers hebben met OGC Nice als tegenstander een zware wedstrijd voor de boeg. Les Aiglons kunnen onder meer beschikken over Mario Balotelli, maar centrale verdediger Matt Miazga maakt zich niet zo druk over de Italiaan als tegenstander.

“Ik kijk niet naar de naam die achterop het shirt staat. Ik voer mijn taak uit en dat is de spits uitschakelen, wie dat ook moge zijn. Ik heb al tegenover zoveel grote spelers gestaan, daar ben ik niet van onder de indruk”, legt hij uit aan De Telegraaf. Miazga werd vorig seizoen door de Arnhemmers al gehuurd van Chelsea en keerde afgelopen zomer in de slotfase van de transferperiode terug.

Trainer Henk Fraser, die afgelopen weekend met Vitesse van Ajax won, is maar wat blij dat hij dit seizoen weer over de Amerikaan kan beschikken. De trainer merkte dat het er na afloop van die wedstrijd vooral over ging dat Ajax ‘niet in goeden doen was’: “Dat mag zo zijn, maar Ajax heeft tegen ons wel veel minder kansen gecreëerd dan in de voorgaande wedstrijden. Dat ligt natuurlijk ook voor een deel aan ons. Als spitsen als Huntelaar en Dolberg het zo moeilijk hebben, dan geeft dat wel aan wat voor waarde Matt voor ons heeft.”