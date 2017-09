‘Ze zijn bij OGC Nice ernstig teleurgesteld in Sneijder, hij is niet fit’

Vitesse neemt het in de tweede wedstrijd van het hoofdtoernooi van de Europa League op tegen OGC Nice. Wesley Sneijder zal in ieder geval niet van de partij zijn bij les Aiglons, omdat de Nederlander momenteel niet fit is. Volgens Jurriaan van Wessem, journalist en kenner van het Franse voetbal, had men in Zuid-Frankrijk meer van Sneijder verwacht.

“Ze zijn bij de club ernstig teleurgesteld in Sneijder. Er leek voor hem een belangrijke rol weggelegd. Maar de keren dat hij meespeelde, leek de ploeg wel verlamd”, zegt Van Wessem in gesprek met de NOS. Sneijder werd in Nice gepresenteerd als grote aankoop, maar speelde tot dusver slechts drie wedstrijden voor OGC Nice. De middenvelder maakt geen deel van de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen Vitesse.

“Sneijder is niet fit. Hij begon pas laat met de voorbereiding. Daarna had hij een blessure. Nu spelen we 4-4-2 en het is voor hem lastig daarin een plek te verwerven. We spelen in een ander systeem”, verklaart Nice-trainer Lucien Favre. Volgens Van Wessem leek het meespelen van Sneijder geforceerd. “Sneijder vertelde de club dat hij de hele zomer had doorgetraind, maar hij oogde niet fit.”

Om die reden heeft Favre voor een andere strategie gekozen. “Zijn adagium is nu: of je bent fit, of niet. Wesley is in Nice gearriveerd met een trainingsachterstand. Hij komt beetje bij beetje terug”, constateert Van Wessem. Hij denkt niet dat Favre spelers zal sparen tegen Vitesse. “Vorig seizoen lag de focus voornamelijk op de goede prestaties in de competitie. Maar de club heeft geen pretenties. Als ze de topzes halen, is iedereen tevreden. De Europa League nemen ze heel serieus.”