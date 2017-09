Mourinho stuurt opnieuw scouts naar AS Roma

Scouts van Manchester United hebben de middenvelder van AS Roma opnieuw bekeken.

(The Sun)

Tottenham Hotspur en West Ham United sturen regelmatig scouts naar Walsall. Beide Londense clubs hebben het voorzien op de zeventienjarige Mitch Candlin. (The Sun)

Ronald Koeman heeft bevestigd dat Everton inderdaad met Idrissa Gueye praat over een nieuw contract. The Toffees hopen de middenvelder zo snel mogelijk langer te binden. (Daily Mirror)