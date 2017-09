Roda-directie krijgt het zwaar te verduren: ‘Jullie lijken wel de Muppet Show’

Het is momenteel alarmfase één bij Roda JC Kerkrade. De Limburgers hebben uit de eerste zes wedstrijden nog geen enkel punt weten te pakken en zijn daardoor momenteel hekkensluiter van de Eredivisie. Op een supportersbijeenkomst, die woensdagavond georganiseerd werd, liepen de spanning volgens de Limburger dan ook hoog op.

Volgens de krant was er sprake van een kille en onrustige sfeer. De onvrede van de fans richtte zich vooral op Huub Stevens, Sef Vergoossen (beiden adviseurs) en Harm van Veldhoven (technisch directeur). Verder waren ook directeuren Wim Collard en Nick Janssen en commissaris Hessel Meijer aanwezig. Trainer Robert Molenaar was afwezig tijdens de bijeenkomst, tot onvrede van enkele supporters.

Collard vertelde de driehonderd aanwezige fans dat ze binnen drie weken antwoord zouden krijgen op hun schriftelijke vragen. Daarop liep een supporter naar voren om de microfoon op tafel te gooien. “Weten jullie wel hoeveel wij elke week voor jullie betalen? Jullie lijken wel de Muppet Show”, sprak de supporter. Ook Van Veldhoven nam nog het woord tijdens de bijeenkomst: “We zijn allemaal over de zeik. Toen mijn vrouw me zaterdag om half twaalf belde na de nederlaag tegen Heracles, riep ik tegen haar: waar bemoei jij je mee? Maar we móéten door, met zijn allen.”