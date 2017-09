Ancelotti onder vuur: ‘Bayern München heeft geen ideeën op het veld’

Bayern München zal zich woensdagavond iets anders hebben voorgesteld van de kraker tegen Paris Saint-Germain. Der Rekordmeister kreeg geen moment grip op de wedstrijd en werd uiteindelijk met een 3-0 nederlaag teruggestuurd naar Beieren. Trainer Carlo Ancelotti greep voor de wedstrijd in door spelers als Arjen Robben, Franck Ribéry en Mats Hummels op de bank te houden en vindt nog steeds dat hij een goede keuze heeft gemaakt.

“Ik vind niet dat ik risico nam met mijn opstelling. Ik heb er lang en veel over nagedacht en vond dit de beste ploeg voor deze wedstrijd”, legde hij na afloop uit aan verslaggevers. “Ik weet dat ik kritiek zal krijgen, dat is ook prima. Maar deze opstelling was in mijn ogen de beste voor deze wedstrijd.” Volgens de Italiaan ontbrak het bij Bayern aan de kracht om de counters van PSG af te stoppen: “Voor rust hadden we de wedstrijd onder controle en kregen we kansen, maar waren we niet gevaarlijk genoeg. De balans ontbrak.”

Clubicoon Oliver Kahn was na afloop van de wedstrijd echter niet te spreken over de coach: “Bayern heeft geen ideeën op het veld en geen duidelijke spelmechanismen. Ik herken ze in ieder geval niet. Dat is een tactisch probleem. De ploeg heeft geen idee of het druk moet zetten of dat het juist moet inzakken. Dan blijf je rennen”, haalde hij uit bij de ZDF.