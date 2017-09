‘Het was duidelijk dat hij zou gaan scoren, 84 miljoen is een koopje’

Romelu Lukaku maakte afgelopen zomer de overstap van Everton naar Manchester United en de Belg is stormachtig begonnen aan zijn periode op Old Trafford. Woensdagavond was hij met twee treffers in de met 1-4 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen CSKA Moskou opnieuw de gevierde man en United-icoon Roy Keane denkt dat zijn oude club een goede slag heeft geslagen.

“Hij is een goede speler op een goede leeftijd. Hij kent de Premier League. Hij was een koopje voor 84 miljoen euro, het was duidelijk dat hij zou gaan scoren”, analyseert de voormalige middenvelder bij ITV. “Hij is goed begonnen. Hij maakt indruk en het lijkt alsof hij een goed karakter heeft. Zijn statistieken bij Everton waren fantastisch en hij is nu naar een grotere club en een beter team gegaan, dat veel kansen voor hem zal creëren. Hij zal dit seizoen 25 tot 30 keer scoren.”

Romelu Lukaku met zijn tweede: doelpunt nummer tien in negen officiële wedstrijden voor Manchester United! ???? Geplaatst door voetbalzone op woensdag 27 september 2017

Keane hoopt alleen dat Lukaku het ook kan laten zien in de grotere wedstrijden, aangezien Manchester United na Crystal Palace competitiewedstrijden tegen Liverpool, Tottenham Hotspur en Chelsea op het programma heeft staan: “De grote test zal in de grote wedstrijden komen. Voor alle topspitsen van United in de afgelopen jaren ging het altijd om het maken van grote doelpunten in grote wedstrijden. We kijken naar al deze uitzonderlijke spitsen, maar de tijd om te oordelen komt aan het einde van het seizoen, wanneer de medailles en de prijzen worden uitgereikt. Het zijn de krakers waarin één goal het verschil maakt.”