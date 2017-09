‘Bij de kampioenswedstrijd liep ik op krukken, nu doen anderen dat’

Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden zijn voorlopig niet inzetbaar voor Feyenoord en dat zorgt voor een behoorlijke puzzel voor trainer Giovanni van Bronckhorst. Daartegenover staat de terugkeer van Sven van Beek, die na lang blessureleed weer zo goed als fit is. Voor de verdediger werd het weer tijd dat hij inzetbaar is.

“Bij de kampioenswedstrijd van Feyenoord in De Kuip liep ik nog op krukken. Nu sta ik hier in Napels en zie ik anderen op krukken lopen”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De Rotterdammers reizen zondag af naar Alkmaar voor de wedstrijd tegen AZ, maar Van Beek heeft er nog niet over nagedacht of hij dan in de basis zal staan: “Ik ben nog even met ‘nu’ bezig, voor mij is het vooral belangrijk dat ik er na bijna anderhalf jaar weer sta en dat ik net als anderen ook een jongensdroom werkelijkheid zie worden.”

“Want ook zonder mijn blessure betekende het alles voor mij om op een dag in de Champions League tegen de beste ploegen van Europa te staan.” Van Beek probeert nu op het trainingsveld zo dicht mogelijk tegen wedstrijdvorm aan te komen. Willem van Hanegem betreurde het eerder al dat de Rotterdammers geen team in de Jupiler League hebben spelen en daar is de verdediger het mee eens: “Normaal kan je minuten gaan maken in Jong Feyenoord. Jammer dat wij zo’n team niet hebben. Dan ben je dus aangewezen op partijen elf tegen elf.”