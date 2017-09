Hazard: ‘We verdienden het om te winnen, het was een zware wedstrijd’

Het duel tussen Atlético Madrid en Chelsea leek lange tijd in een 1-1 gelijkspel te gaan eindigen, maar Michy Batshuayi besliste in de slotseconden anders. De Belg maakte er 1-2 van, waardoor the Blues met de drie punten op zak terugkeren naar Londen. Eden Hazard was opgetogen na het duel.

“We zijn erg blij. Het was een zware wedstrijd tegen een van de beste teams van Europa. We verdienden het om te winnen. We speelden goed, we hebben de kwaliteiten en we willen elke wedstrijd winnen. Het was niet makkelijk, maar we deden het wel. Atlético Madrid verdedigt goed en beide teams zijn goed in het blokkeren van de aanvallers”, reageerde hij na de wedstrijd bij BT Sport.

Hazard zag landgenoot Batshuayi de winnende maken en dat verbaasde hem niet: “Elke keer als hij op het veld staat scoort hij. Hij is een topscorer en ik ben erg blij voor hem. Ook voor Álvaro Morata.” De Spanjaard nam de gelijkmaker voor zijn rekening nadat Antoine Griezmann Atlético vanaf de stip op voorsprong had gezet: “Het is een belangrijke overwinnning voor ons, een zware test. Atlético stond een paar jaar geleden nog in de Champions League-finale en nu kunnen we weer rustig naar huis om deze mentaliteit ook in de Premier League te laten zien”, vertelde de Spanjaard.