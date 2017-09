Robben: ‘Ik ga er niet te veel over zeggen dat ik niet in de basis begon’

Arjen Robben begint doorgaans in de basis bij Bayern München, maar maakte de eerste zeventig minuten van het met 3-0 verloren duel tegen Paris Saint-Germain vanaf de bank mee. Trainer Carlo Ancelotti sprak na afloop van de zeperd van een ‘tactische keuze’ en Robben zelf wilde er niet al te diep op ingaan.

“Ik ga er niet te veel over zeggen dat ik niet in de basis begon, elk woord daarover is één teveel”, reageerde hij na het duel bij Ziggo Sport. “Vandaag was het me niet gegeven om negentig minuten te spelen, maar fysiek ben ik beter dan een maand geleden. Dat gaan we meenemen naar het Nederlands elftal.” Oranje speelt over anderhalve week de belangrijke WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden.

Bayern kwam tegen PSG na een dikke minuut spelen al op achterstand en volgens Robben was dat het slechtst denkbare scenario: “Dan speel je hun spelletje, dat is wat zij willen. Ze hebben drie jongens die defensief niet veel doen, daardoor zijn ze in de counter levensgevaarlijk. Daarna kregen we wel veel voorzetten en corners, maar het zat er niet in.”