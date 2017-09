Chelsea beloont zichzelf in slotseconden na masterclass Hazard

Chelsea heeft de topper in de Champions League met Atlético Madrid woensdagavond in zijn voordeel weten te beslissen. De ploeg van Antonio Conte domineerde in Spanje aan de hand van een uitblinkende Eden Hazard nagenoeg de gehele wedstrijd en stelde de zege uiteindelijk in de laatste seconden veilig dankzij invaller Michy Batshuayi: 1-2.

Een benutte strafschop van Antoine Griezmann na een overtreding van David Luiz op slag van rust schonk de thuisploeg de voorsprong halverwege, maar die ruststand deed nauwelijks recht aan de krachtsverhoudingen in het Wanda Metropolitano. Chelsea was nagenoeg de gehele eerste helft de bovenliggende partij, maar had de pech dat Eden Hazard de paal trof met een afstandsschot en een fraaie kopbal van Álvaro Morata tot hoekschop werd verwerkt door Jan Oblak.

In de tweede helft werden the Blues alsnog beloond voor hun aanvallende intenties. Hazard legde de bal met veel gevoel neer bij de tweede paal, waar Morata voor zijn directe tegenstander was gekropen en Oblak uiteindelijk het nakijken gaf met het hoofd: 1-1. Atlético won afgelopen weekeinde in de eigen competitie nog knap van Sevilla, maar maakte voor eigen publiek een makke indruk. Chelsea wenste na de gelijkmaker direct door te pakken en kreeg in het laatste half uur ook de beste kansen.

Cesc Fàbregas en N'Golo Kanté schoten beiden na goed voorbereidend werk van opnieuw Hazard naast, terwijl ook Morata na een lange rush er niet meer in slaagde een doelpoging af te leveren. Atlético claimde in de slotfase nog tevergeefs recht te hebben op een strafschop na een vermeende overtreding op Fernando Torres en ging in de laatste seconde toch nog onderuit. Michy Batshuayi was met het laatste balcontact van de wedstrijd verantwoordelijk voor de winnende treffer.