Barcelona imponeert niet in Portugal; invaller Higuaín bevrijdt Juventus

Barcelona heeft ook de tweede groepswedstrijd in de Champions League in winst omgezet. Het team van Ernesto Valverde nam woensdagavond in de tweede helft afstand van Sporting Portugal: 0-1. Een eigen doelpunt van Sebastián Coates deed de club van Bas Dost de das om. In dezelfde groep ontdeed Juventus zich van Olympiacos, na een sterke tweede helft. Gonzalo Higuaín en Mario Mandzukic zorgden voor een 2-0 eindstand. Barcelona gaat aan kop met zes punten; Sporting en Juventus volgen met drie. Olympiacos is nog puntloos.

Sporting Portugal - Barcelona 0-1

Dost kreeg, net als in de eerste groepswedstrijd in de Champions League, geen basisplek van trainer Jorge Jesus. Vlak voor de rust viel de spits echter in vanwege blessureleed bij concurrent Seydou Doumbia. De stand was op dat moment 0-0: het was een frustrerende eerste helft voor Barcelona, dat het uitstekend georganiseerde Sporting nauwelijks in de problemen kon brengen. Kort voor de invalbeurt van Dost haalde Fábio Coentrão met een ijzersterk blok de angel uit de enige serieuze kans van Barcelona. Hij zorgde ervoor dat Lionel Messi niet richting doel kon schieten en daardoor bleef het voor rust doelpuntloos.

Kort na de onderbreking was het toch raak voor Barcelona. Een indraaiende vrije trap van Messi werd meermaals verlengd in het strafschopgebied en verdediger Coates van Sporting gaf het ongelukkige laatste zetje: 0-1. Barcelona kwam even later goed weg, toen Ivan Rakitic bij de tweede paal Dost naar de grond haalde. Arbiter Ovidiu Hategan gaf geen gehoor aan de klaagzang van de Nederlander. Twintig minuten voor tijd leidde Dost een gigantische kans in voor de thuisploeg, maar na zijn pass richting Bruno Fernandes kreeg de Portugees de bal van dichtbij niet achter Marc-André ter Stegen. Vlak voor tijd liet Paulinho aan de overzijde ook een grote kans onbenut.

Juventus - Olympiacos 2-0

Na de nederlaag tegen Barcelona in het openingsduel had Juventus een zege op Olympiacos nodig, maar de Grieken verkochten de huid duur. Olympiacos, met Takis Lemonis als opvolger van de 48 uur eerder ontslagen trainer Besnik Hasi, slaagde er grotendeels in om Juventus voor rust in bedwang te houden. Doelman Silvio Proto moest een krachtige kopbal van Mario Mandzukic afweren en pareerde een kopbal van Stefano Sturaro op acrobatische wijze. Olympiacos was met name via de counter dreigend. Kort voor rust leidde zo'n tegenaanval tot de eerste redding van Gianluigi Buffon, na een inzet van Felipe Pardo.

Juventus slaagde er in de tweede helft toch in om afstand te nemen van Olympiacos. Halverwege het tweede bedrijf nam invaller Higuaín het openingsdoelpunt voor zijn rekening, nadat Paulo Dybala en Douglas Costa al voor gevaar hadden gezorgd. Higuaín ontving de bal in het strafschopgebied van de opgestoomde Alex Sandro en zag zijn eerste schot geblokkeerd worden door de Griekse achterhoede. In de rebound lukte het de Argentijn wel: 1-0. De spits speelde ook een hoofdrol bij de tweede treffer. Hij kwam met de bal aan de voeten steeds verder op de helft van Olympiacos en vond Dybala, wiens inzet nog van de lijn werd gehaald. In een leeg doel kon Mandzukic vervolgens binnenknikken.