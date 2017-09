United probleemloos langs CSKA; Van Wolfswinkel vernedert Benfica met Basel

Manchester United heeft woensdagavond zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. De ploeg van José Mourinho had in Rusland weinig last van CSKA Moskou en won, mede dankzij twee treffers van Romelu Lukaku, met 0-4. FC Basel deed tegelijkertijd uitstekende zaken tegen Benfica. De ploeg van Ricky van Wolfswinkel, die vanaf de penaltystip voor zijn eerste Champions League-goal ooit tekende, won met maar liefst 5-0 van de Portugese topclub.

CSKA Moskou - Manchester United 1-4

Manchester United had tegen een zwak CSKA Moskou weinig tijd nodig om de ban te breken. Na vier minuten ontving Anthony Martial de bal aan de linkerkant, waarna de Fransman het leer op het hoofd van Lukaku legde voor de 0-1. De thuisploeg kreeg vlak daarna een goede kans om meteen wat terug te doen, maar verder was het Manchester United wat de klok sloeg. Henrikh Mkhitaryan kreeg al een goede kans en verdiende door een onhandige tackle van Georgi Schennikov na een kleine twintig minuten een penalty.

Dit buitenkansje werd feilloos benut door Martial, die ook een grote rol speelde bij de 0-3. De aanvaller kwam opnieuw door op links en vond na belabberd verdedigen een compleet vrijstaande Lukaku, die voor alweer zijn tiende treffer in negen officiële wedstrijden tekende. Doordat David de Gea goed oplette bij een schot van Fedor Chalov gingen de Engelsen met een comfortabele voorsprong aan de thee. Vrij snel na de onderbreking kreeg Lukaku een goede kans voor zijn derde van de wedstrijd, maar Igor Akinfeev stond nu wel op de goede plek.

Romelu Lukaku met zijn tweede: doelpunt nummer tien in negen officiële wedstrijden voor Manchester United! 🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 27 september 2017

De Russische goalie had een minuut of tien later echter minder geluk: nadat CSKA de bal in de opbouw simpel verspeelde redde Akinfeev nog wel op een eerste inzet van Martial. Mkhitaryan stond echter precies op de goede plek om de bal in het lege doel te knallen. De ingevallen Jesse Lingard kreeg vervolgens een uitgelezen kans om de 0-5 te maken, terwijl een doelpunt van Eric Bailly werd afgekeurd wegens buitenspel. Invaller Konstantin Kuchaev redde in de blessuretijd met een knappe schuiver de eer voor de Russen.

FC Basel - Benfica 5-0

Waar Manchester United na vier minuten de bal er voor het eerst in had liggen, was het in Basel nog sneller raak. Michael Lang profiteerde van chaos in de Portugese verdediging en schoot de bal in een leeg doel. Benfica probeerde deze vroege achterstand met man en macht te herstellen en kreeg na twintig minuten het deksel op de neus: Dimitri Oberlin was het eindstation van een razendsnelle counter en bleef oog-in-oog met Júlio César ijzig kalm.

Wat een stunt! Ricky van Wolfswinkel maakt de 3-0 (!) voor FC Basel 1893 tegen Sport Lisboa e Benfica! 🇨🇭 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 27 september 2017

De tweede helft was eveneens voor de Zwitsers en een rake penalty van Van Wolfswinkel en vlak daarna een rode kaart voor André Almeida maakten de rampavond voor Benfica compleet. Oberlin strooide een kwartier voor tijd nog meer zout in de wond en daarmee was de koek nog niet op voor Basel. Blás Riveros zette de eindstand een klein kwartier voor tijd op 5-0.