Populariteit verrast Van Gaal niet: ‘Dan ben ik arrogant, maar het is gewoon zo’

Louis van Gaal is woensdagavond aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Bayern München in de Champions League. De ex-trainer van onder meer Ajax en Manchester United maakt zijn opwachting als analist voor Ziggo Sport en bleek, geheel volgens eigen verwachting, populair te zijn in het Parc des Princes.

"Als ik zeg ja, dan ben ik arrogant, maar het is gewoon zo", reageerde hij gevat. Van Gaal stond tussen 2009 en 2011 aan het roer bij Bayern München, dat in Parijs als tegenstander van PSG fungeert. "Het is ongelooflijk, het is niet normaal. Het lijkt wel of ik populairder ben geworden sinds ik gestopt ben."

Van Gaal blikte ook nog even terug op het Champions League-duel van Feyenoord met Napoli van dinsdagavond. De Rotterdammers gingen ogenschijnlijk kansloos onderuit in Italië, maar volgens de oefenmeester is het krachtsverschil tussen beide teams verwaarloosbaar. "Feyenoord is in principe niet heel veel minder dan Napoli, die vond ik ook niet geweldig spelen. Maar ja, die scoren wel uit een kans. En dat doet Feyenoord dus minder, zeker nu Nicolai Jörgensen er niet bij is."