Dani Alves verwezenlijkte droom vader: ‘Ik was liever muzikant geworden’

Dani Alves werd in 2002 door Sevilla naar Europa gehaald en speelde daarna nog voor Barcelona en Juventus, alvorens hij afgelopen zomer neerstreek bij Paris Saint-Germain. De Braziliaan staat te boek als een van de beste rechtervleugelverdedigers ooit, maar het had niet veel gescheeld of Alves was nooit doorgebroken als profvoetballer, zo onthult hij in aanloop naar het Champions League-duel van PSG met Bayern München.

Alves had als kind immers ook een andere passie. "Eerlijk gezegd was ik liever muzikant geworden, maar ik heb het idee om voetballer te worden geaccepteerd", zo vertelt de rechtsback in gesprek met Four Four Two. Hij zegt grote inspiratie te putten uit zijn vader. "Ik ben erin geslaagd zijn droom te verwezenlijken, iets wat ik in mijn wildste dromen nog niet had kunnen voorstellen. Ik heb de droom van mijn grootste idool, mijn rolmodel verwezenlijkt."

"Hij hield altijd enorm van voetbal", vervolgt Alves over zijn vader. "Toen ik zijn passie door begon te krijgen, betrad ik de voetbalwereld en leerde ik grote spelers waarderen. Ik spiegelde mezelf aan Cafu, vanwege zijn verleden. Hij was een inspiratiebron voor mij", aldus de verdediger, die zich tot slot uitlaat over het vermeende gebrek aan respect in de voetballerij. "Het ontbreekt. Als het kon, zou ik veranderen dat de mensen in de top van het voetbal hun werk zouden doen uit liefde voor de sport en niet voor andere doeleinden."