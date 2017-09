Topscorer Eredivisie hoopte op Oranje: ‘Stiekem keek ik wel even’

Wout Weghorst had de afgelopen weken voor het eerst het gevoel dat een oproep voor het Nederlands elftal tot de mogelijkheden behoorde. De aanvaller van AZ staat dit seizoen met zes doelpunten bovenaan de topscorerslijst in de Eredivisie, maar werd daar niet voor beloond door Dick Advocaat. Spitsen Klaas-Jan Huntelaar, Bas Dost, Jürgen Locadia, Vincent Janssen en Ryan Babel kregen de voorkeur in de voorselectie.

Anderhalve week geleden maakte Advocaat zijn voorlopige spelersgroep bekend voor de afsluitende WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden. Weghorst hield de bekendmaking in de gaten. "Ik had er niet op gerekend, maar ik heb er wel voor het eerst naar gekeken. Dat zeg ik wel heel eerlijk. In voorgaande jaren, bij Heracles Almelo en AZ, was het niet reëel dat ik daarvoor in aanmerking zou komen", erkent Weghorst woensdag bij FOX Sports.

Volgens de scherpschutter van AZ moet je 'buitengewoon presteren' om voor Oranje geselecteerd te worden, zeker als je niet voor een club uit de top drie speelt. "Dus daar had ik nooit enige kans op. Ik had nooit het gevoel dat het zou kunnen gebeuren, maar nu dacht ik voor het eerst: ik ga toch stiekem eens kijken. Maar nee, helaas." Weghorst bereidt zich met AZ voor op de wedstrijd tegen Feyenoord van zondag.