Eerste CL-goal ooit behoedt Qarabag niet voor nederlaag tegen AS Roma

AS Roma heeft woensdagavond zijn eerste wedstrijd in dit Champions League-seizoen weten te winnen. Na een 0-0 gelijkspel tegen Atlético Madrid in de eerste speelronde waren i Giallorossi in Bakoe met 1-2 te sterk voor Qarabag FK. Kostas Manolas en Edin Dzeko velden al vroeg het vonnis over de debutant, dat nog wel zijn eerste Champions League-treffer ooit wist te maken. Roma gaat vooralsnog met vier punten aan de leiding en Groep C, waar Chelsea en Atlético elkaar later op de avond treffen.

Eusebio Di Francesco gaf onder meer Daniele De Rossi en Kevin Strootman rust, maar aan het spel van de Romeinen in de openingsfase was niet te zien dat een aantal vaste basiskrachten ontbraken. De bezoekers waren vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij en hadden binnen een kwartier via Manolas en Dzeko de bal twee keer achter Ibrahim Sehic liggen.

De Griekse verdediger werd haarfijn bediend door Lorenzo Pellegrini, waarna het voor Manolas een koud kunstje was om zijn hoofd tegen de bal te zetten. Acht minuten later was het opnieuw raak via Dzeko, die met een knappe goal op aangeven van Stephan El Shaarawy het honderdste doelpunt ooit van Roma in de Champions League voor zijn rekening nam. Roma kreeg daarna kansen via El Shaarawy en Maxime Gonalons, maar geklungel achterin leidde toch tot een tegentreffer.

Gonalons liet zich achterin de bal afsnoepen, waarna Dino Ndlovu Pedro Henrique vond voor de eerste goal ooit van Qarabag in de Champions League. In de tweede helft kwam Roma zelfs enige tijd onder een behoorlijke druk van de thuisploeg te staan, maar tot grote kansen leidde dit niet. Bruno Peres kreeg de beste mogelijkheid in het tweede bedrijf: zijn schot werd echter door Sehic tot corner verwerkt.