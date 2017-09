Vitesse heeft basiskracht terug: ‘Ze stoppen naalden in mijn nek’

Vitesse gaat donderdagavond in de Europa League op bezoek bij OGC Nice. Het betekent de tweede groepswedstrijd voor de Arnhemmers, die twee weken geleden voor eigen publiek een frisse indruk maakten tegen Lazio, maar uiteindelijk wel met 2-3 onderuitgingen. Trainer Henk Fraser hoopt aan de Côte d'Azur op een solider optreden van zijn manschappen.

Vitesse kwam tegen Lazio tot tweemaal toe op voorsprong, maar moest de drie punten vanwege defensief gestuntel uiteindelijk toch aan de Italianen laten. "In Nederland denken we al snel dat we tegen een ploeg als Nice wel even het spel kunnen maken. Maar zo simpel is het niet", waarschuwt de oefenmeeter daags voor het treffen in gesprek met Omroep Gelderland. "Ze zijn dodelijk in de omschakeling en hebben met Mario Balotelli een spits die uit het niets een wedstrijd kan beslissen."

"We gaan echt niet hoog druk zetten", vervolgt Fraser, die de Franse opponent grote kwaliteiten toedicht. "Nice heeft een dynamisch middenveld en een gedurfde opbouw van achteruit. Natuurlijk zijn er ook kwetsbaarheden en geven ze ook wel ruimtes weg om te voetballen. We gaan voor een goed resultaat, maar het zal vooral weer heel belangrijk zijn om het tactisch goed voor elkaar te hebben."

Fraser heeft donderdag vermoedelijk gewoon de beschikking over Thulani Serero en Alexander Büttner, die beiden recent met pijntjes kampten. "Ik heb nog steeds last", erkent laatstgenoemde tegenover de Gelderlander. Büttner zat afgelopen weekend in de Eredivisie tegen Ajax negentig minuten op de bank. "Ik word intensief behandeld. Ze stoppen onder andere naalden in mijn nek. Ik ga ervanuit dat ik op tijd fit ben. Het moet."