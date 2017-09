Saúl vroeg artsen nier te verwijderen: ‘Hij zei me aan mijn leven te denken’

Saúl Ñíguez is vandaag de dag een dragende speler bij Atlético Madrid, maar het had niet veel gescheeld of de 22-jarige middenvelder had tweeënhalf jaar geleden reeds onverhoopt een punt moeten zetten achter zijn carrière. Hij overwon nierproblemen en was de wanhoop nabij, zo onthult Saúl in aanloop naar het Champions League-duel van woensdagavond met Chelsea.

Na een botsing met Kyriakos Papadopoulos van Bayer Leverkusen in februari 2015 werd Saúl met klemmende pijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij kampte al langer met nierproblemen. "Het ergste was om mijn vader te zien huilen", haalt de Spaans international terug in gesprek met The Guardian. "Ik zei: 'Pa, het is oké, ik ben een stier; ik kan dit aan.'"

Doktoren brachten een interne katheter aan in het lichaam van Saúl. "Het biedt je de kans om te functioneren, maar het deed pijn", legt hij uit. "Je voelde de pijn tijdens het rennen en ik plaste bloed. Het grootste probleem diende zich aan toen de katheter verwijderd werd. Mijn nier werkte niet meer naar behoren. Ik kreeg diverse opties aangeboden: voor een maand stoppen met voetballen, daarna weer door… Ik zei: 'Nee, nee, dat is niet goed. Stop de katheter erin terug."

Saúl in duel met Arjen Robben van Bayern München

Zo simpel was het tot grote frustratie van Saúl echter niet. "Ik werd er moe van en vroeg de arts de nier te verwijderen. 'Ik lig er een maand uit, maar daarna ben ik weer terug', zei ik. De dokter weigerde echter mijn nier eruit te halen", vervolgt hij. "Ik zei dat ik gewoon weer wilde voetballen. Ik wilde het allemaal vergeten, weer normaal zijn. Ik kan me niet druk maken om pijntjes, ik wil gewoon spelen."

Saúl werd uiteindelijk bij zinnen gebracht door Germán Burgos. De assistent-trainer van Atlético Madrid werd in 2002 zelf gediagnosticeerd met kanker en diende het verzoek in bij de artsen het operatief verwijderen van de tumor uit te stellen tot na een belangrijke wedstrijd. Het idee van Burgos werd echter verworpen. "Mono Burgos kwam naar me toe en zei: 'De artsen zeggen dat je je nier wil laten verwijderen. Je bent 20! Waar heb je het over? Gebruik je hoofd'", herinnert Saúl zich "Mono vertelde me wat hij allemaal had meegemaakt, keek me in de ogen aan en zei me me aan mijn leven te denken. Ik zag dat hij serieus was. Wat als je problemen zou krijgen met de andere nier? Dan is er geen weg terug meer. We hebben de katheter toen weer aangebracht."