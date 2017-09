‘Men verzint graag dingen, maar ik kan het prima vinden met Ronaldo’

Gareth Bale heeft de afgelopen seizoenen door een rij blessures een behoorlijk aantal wedstrijden moeten laten schieten. De Welshman is nu echter weer fit en was tegen Borussia Dortmund belangrijk door de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. Bale hoopt nu weer belangrijk te kunnen zijn voor Real Madrid en ontkent dat hij een slechte relatie heeft met Cristiano Ronaldo.

“Mensen verzinnen graag dingen, maar we kunnen het op en naast het veld prima met elkaar vinden. We hebben samen veel doelpunten gemaakt en prijzen gewonnen. Zo gaat het tegenwoordig in de voetballerij, je moet altijd het ongelijk van mensen bewijzen. Daar moet je mee leren leven”, vertelt hij in gesprek met beIN Sports.

De veel bekritiseerde Gareth Bale haalt even zijn gram met een héérlijk openingsdoelpunt tegen Borussia Dortmund! 👏 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 26 september 2017

Bale is blij dat Real erin slaagde om te winnen in Dortmund, iets dat nog niet eerder was gelukt: “Het is belangrijk om iedere wedstrijd te winnen. We staan niet bovenaan in LaLiga en dit is een goede manier om die winnaarsmentaliteit weer terug te krijgen, om het vertrouwen weer op te bouwen.”

Real Madrid treft als volgende tegenstander in de Champions League Tottenham Hotspur, de club waar Bale in het verleden zes jaar onder contract stond: “Het zal raar worden om terug te keren en tegen hen te spelen. Maar uiteindelijk hebben we maar één missie en dat is winnen. Ik moet de andere gevoelens opzij zien te schuiven.”