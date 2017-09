Sneijder veroordeeld tot bank: ‘Lastig voor hem om plek te verwerven’

Wesley Sneijder werd afgelopen zomer in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie, maar de Oranje-international koos echter voor een avontuur in Zuid-Frankrijk bij OGC Nice. In de Ligue 1 is het voorlopig zoeken voor de middenvelder, die donderdag als les Aiglons het in de Europa League opnemen tegen Vitesse ook niet aan de aftrap zal verschijnen.

“Sneijder is niet fit. Hij begon pas laat met de voorbereiding. Daarna had hij een blessure. Nu spelen we 4-4-2 en het is voor hem lastig daarin een plek te verwerven. We spelen in een ander systeem”, laat trainer Lucien Favre optekenen door de Gelderlander. Het is nog onduidelijk of Sneijder überhaupt deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van Nice.

Favre heeft zijn huiswerk gedaan wat betreft de Arnhemmers en was onder de indruk van het resultaat dat Vitesse afgelopen weekend met een 1-2 overwinning op Ajax neerzette: “Vitesse is niet een makkelijk team om tegen te spelen. Ze versloegen Ajax in de Arena en dat zegt genoeg. Wij konden dat niet.”