Van Dijk herinnert zich wedstrijd tegen Ajax: ‘De sfeer was buitenaards’

Tussen 2013 en 2015 droeg Virgil van Dijk het shirt van Celtic, alvorens hij naar Southampton vertrok. De verdediger bewaart nog altijd warme herinneringen aan zijn periode in Schotland. Van Dijk is nog altijd onder de indruk van de sfeer op Celtic Park, met name als the Hoops moeten aantreden in Europees verband.

“Je kan het niet beschrijven. Vooral tijdens Europese wedstrijden is de sfeer buitenaards. In mijn eerste seizoen speelden we Champions League, tegen Ajax, Barcelona en AC Milan. De sfeer tijdens die wedstrijden was onbeschrijfelijk”, wordt Van Dijk geciteerd door verschillende Engelse media. “Soms hoor je op het veld niet dat het publiek lawaai maakt, maar op Celtic Park is dat anders.”

“Als speler geeft het je vleugels, ik kreeg kippenvel. Je kijkt om je heen en denkt: dit is ongelofelijk”, vervolgt de verdediger van Southampton. Hij juicht het idee toe om Celtic toe te laten tot de Premier League. “Het zou mooi zijn als ze toegelaten worden tot de Premier League, misschien dat het in de toekomst ervan komt. Ik heb enorm genoten van mijn tijd bij Celtic, het was heel speciaal.”