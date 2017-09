‘Krankzinnig, ik mag toch hopen dat ze dat bij Ajax niet serieus overwegen’

Na een tegenvallende seizoensstart staat Marcel Keizer onder druk bij Ajax. De Amsterdammers verloren van Heracles Almelo en Vitesse, terwijl er tegen ADO Den Haag gelijkgespeeld werd. Toch zou Ronald Waterreus het ‘krankzinnig’ vinden als Keizer al zijn biezen moet pakken bij Ajax, zo schrijft hij in zijn column in Voetbal International.

“Peter Bosz moest wijken, maar heeft in feite het technisch hart een jaar de hand boven het hoofd gehouden door met aantrekkelijk spel goede resultaten te boeken”, stelt de oud-doelman van onder meer PSV, Manchester City en Rangers. “Het is veel te makkelijk nu alleen de vraag te stellen of de benoeming van Marcel Keizer juist is geweest. Zeker in deze competitie, waar Keizer over een paar weken zomaar weer de held kan zijn.”

“Crystal Palace ontslaat trainers al na drie maanden en vorige week zat zelfs Ronald Koeman in zwaar weer. Die man heeft vorig jaar een historisch resultaat gehaald, maar zou na twee nederlagen weg moeten”, haalt Waterreus twee voorbeelden uit Engeland aan. “Krankzinnig. Ik mag toch hopen dat ze bij Ajax niet serieus overwegen in looppas met ons analytici mee te gaan en de trainer weg te sturen.”