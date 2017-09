Verbeek weigerde aanbieding: ‘Mijn vriendin mag daar niet eens de tribune op’

Gertjan Verbeek zit na zijn ontslag bij VfL Bochum al zo’n twee maanden zonder club. De trainer kreeg onlangs een aanbieding vanuit Iran, maar daar heeft hij niet lang over nagedacht. Hij sloeg de aanbieiding vrij snel af. Hij zag het namelijk niet zitten om in Iran aan de slag te gaan.

Om welke club het ging, laat Verbeek niet los. "En je hebt ook bepaalde principes, hè? Ik wil me niet al te veel bemoeien met poltiek, maar mijn vriendin mag daar niet eens de tribune op", zegt Verbeek in gesprek met Omrop Fryslan. "Zij mag het stadion niet in. Ze hebben daar ook de doodstraf..."

De ex-trainer van onder meer AZ en Feyenoord zei niet direct ‘nee’. "Ik heb me er wel een beetje in verdiept”, klinkt het. "Op zich lijkt het me een mooi land. 80 miljoen inwoners, waarvan 10 miljoen in Teheran, waar ik aan het werk zou gaan. Dat spreekt dan wel weer aan. Maar nee, in mijn huidige situatie, met vrouw en kind, is mij dat net iets té avontuurlijk."