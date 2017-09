Kwakman kritisch op Heitinga: ‘John had niet zoveel te vertellen’

Kees Kwakman kan niet genieten van de analyses van John Heitinga. De oud-verdediger van onder meer Ajax, die regelmatig bij Veronica aanschoof om zijn visie te geven op de gespeelde Champions League-wedstrijden, verstaat zijn vak niet helemaal, zegt Kwakman in gesprek met Nieuwe Revu.

Arnold Bruggink, Kenneth Perez, Ronald de Boer en Co Adriaanse zijn in de ogen van de 34-jarige verdediger van FC Volendam wél goede analisten. Kwakman begrijpt de kritiek die Heitinga als analist op zijn bordje krijgt. "Ja, dat snap ik wel, want John had niet zoveel te vertellen", aldus de routinier, die de huidige trainer van de Onder-19 van Ajax als saai bestempelt.

"Jan Joost van Gangelen vroeg hem eens tijdens de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Real Madrid of hij als speler van Atlético ook vaak reacties kreeg als hij bijvoorbeeld bij een tankstation stond. Jan Joost was duidelijk op zoek naar een leuk verhaal, maar John zei alleen maar: 'nee'. Dan komt er natuurlijk niet echt leven in de brouwerij", stelt Kwakman over de huidige trainer van Ajax Onder-19. "Ik zou in dat geval dan een leuke anekdote vertellen. Dat vinden mensen leuk om te horen, zeker als je er zelf hebt gespeeld. Maar goed, niet iedereen is hetzelfde."