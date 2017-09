City-revelatie ontkent gesprekken: ‘Dat nieuwe contract bestaat niet’

Gabriel Jesus wordt beschouwd als een van de grootste talenten ter wereld en daarom zou Manchester City graag willen verlengen met de spits. De twintigjarige aanvaller, die in negentien wedstrijden voor the Citizens twaalf keer heeft gescoord, geeft dinsdagavond na het gewonnen Champions League-duel met Shakhtar Donetsk (2-0) echter aan dat er nog niet is gesproken tussen club en speler.

"Dat nieuwe contract bestaat niet", zegt de jongeling gedecideerd in gesprek met verschillende Engelse media. "Ik weet daar helemaal niets van af. Ik heb nog niets van gehoord. City is niet bij me gekomen om erover te praten, ook niet bij mijn zaakwaarnemer. Dus er is niets gaande. Mijn focus ligt momenteel op presteren bij Manchester City."

"Als een speler op een bepaald moment beter is, moet ik dat respecteren. Ik kan dat gewoon accepteren. Als ik niet goed speel en verdien om op de bank te plaats te nemen, dan is dat zo", vervolgt de Braziliaan, die tot medio 2021 vastligt bij de Engelse grootmacht. "Josep Guardiola (manager, red.) doet fantastisch werk hier en gebruikt veel spelers. En iedere speler helpt City verder."