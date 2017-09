Ronaldo niet bezig met vertrek: ‘Dat heb je niet uit mijn mond gehoord’

Cristiano Ronaldo is de sterspeler van Real Madrid en was dinsdagavond wederom belangrijk voor de Koninklijke met twee goals in de 1-3 overwinning op Borussia Dortmund in de Champions League. De Portugees zou onder meer vanwege een onderzoek van de Spaanse fiscus een vertrek bij Real overwegen, maar Ronaldo zegt dat de bal niet bij hem ligt.

"Mijn contract? Dat is een goede vraag", aldus de aanvaller in gesprek met Champions Total. "Ik ben heel gelukkig, maar die vraag is bedoeld voor de president (Florentino Pérez, red.). Hij kan die vraag beter beantwoorden dan ik. Ik wacht gewoon af", aldus Ronaldo, die dinsdagavond zijn vierhonderdste wedstrijd voor Real speelde. "Of ik vertrek? Dat heb je nooit uit mijn mond gehoord, mensen over de hele wereld praten iedere dag over Cristiano."

"Als ik de twijfels en vragen van iedereen moet beantwoorden, praat ik alleen maar met de media en ik wil niet voor hun leven. Ik leef voor voetbal", vervolgt Ronaldo. "Alles met de naam van Cristiano is wereldnieuws, want wanneer je geweldig bent, praten mensen nou eenmaal over je. Soms begint een verhaal in Portugal, Spanje of zelfs Duitsland, want als je iets voorstelt, praten mensen over je."

"Ik ben ontzettend blij voor Cristiano. Eigenlijk vond ik de hele ploeg briljant voetballen", is Real Madrid-trainer Zinédine Zidane lovend in gesprek met de Spaanse pers. "Het was echt een geweldige wedstrijd van onze kant. Dat Cristiano weer twee keer scoort in een belangrijke wedstrijd, zegt alles."