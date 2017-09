Brands praat met Europese topclubs: ‘Een speler van twintig miljoen plus’

Gastón Pereiro speelt sinds de zomer van 2015 voor PSV, nadat de club zeven miljoen euro betaalde aan het Uruguayaanse Nacional. Sindsdien kwam de 22-jarige aanvaller tot 86 wedstrijden, 27 goals en 8 assists voor de Eindhovenaren en technisch manager Marcel Brands is ervan overtuigd dat de technicus in de toekomst voor veel geld kan worden verkocht.

"Ik weet zeker dat we de volledige bloei van de voetballer Pereiro nog niet hebben meegemaakt", zegt Brands in gesprek met Voetbal International. De sportbestuurder vindt dat PSV met de Uruguayaan een speler in huis heeft dat iets kan creëren als tegenstanders de bus parkeren: "Vaak hebben we dan moeite om erdoorheen te voetballen, met Gastón als aanvallende middenvelder wordt dat een stuk makkelijker. Hij is ook heel blij met die rol."

Brands vindt dat Pereiro veel klasse bezit en stelt dat hij bij veel clubs in Europa op de radar staat: "Hij is een speler die, als hij echt wakker wordt, ineens kan ontploffen. Dan wordt hij een speler van twintig miljoen plus. Ik heb het gevoel dat hij daar zelf ook langzaam echt bewust van wordt. Ik heb veel contact met Europese topclubs en in het circuit wordt altijd heel snel naar Pereiro gevraagd."