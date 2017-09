Diego Costa: ‘Dit is niet op de manier die ik had gewild, verre van zelfs’

Diego Costa gaat vanaf volgend jaar voetballen bij Atlético Madrid. De Spaanse club is samen met Chelsea een transfersom overeengekomen van naar verluidt ruim zestig miljoen euro, waarmee hij de duurste speler van de clubgeschiedenis van Atlético is. De Braziliaanse Spanjaard is verheugd dat hij terugkeert naar zijn oude werkgever, maar verlaat Chelsea met pijn in het hart, ondanks problemen met manager Antonio Conte.

"Sommige avonturen beginnen waar andere eindigen", begint de 28-jarige spits zijn emotionele bericht op Facebook. "Mijn tijd bij Chelsea begon drie jaar geleden; drie merkwaardige jaren in ieder aspect, en ik zal ze echt nooit vergeten. Twee keer landskampioen, een Community Shield, 120 wedstrijden, 59 goals en 24 assists later is de cirkel rond."

"Niet op de manier die ik had gewild, verre van dat zelfs, maar dit is de juiste oplossing", vervolgt de zestienvoudig international. "De fantastische fans van zo'n bewonderenswaardige club en ook al mijn teamgenoten, net als de medische en alle andere stafleden… Ik zal ze altijd in mijn hart meedragen. Ze zullen altijd bij me zijn en ik zal ook altijd voor hun klaar staan. Ik weet zeker dat ze begrijpen waarom ik mijn tijd bij Chelsea heb afgesloten, omdat ik een verlies in zelfvertrouwen niet wilde accepteren. Dank je wel voor alles, Chelsea!"