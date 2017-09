Advocaat gaf horloge van 25.000 euro cadeau: ‘Ik zei: ’Dat ding hoef ik niet‘’

Dick Advocaat stond tussen 2006 en 2009 aan het roer bij Zenit Sint-Petersburg en werd daar geassisteerd door Cor Pot. Laatstgenoemde houdt warme gevoelens over aan hun gezamenlijke periode in Rusland. Onder leiding van het duo won Zenit onder andere de UEFA Cup.

Advocaat trad in Sint-Petersburg aan als opvolger van Vladimír Borovicka. "Daar in Sint-Petersburg heeft hij het op een indrukwekkende manier omgedraaid", blikt Pot in gesprek met het Algemeen Dagblad terug. "De mensen huilden toen hij vertrok. Het hele vliegveld was bij zijn vertrek oranje. Ze zwaaiden hem letterlijk uit. Dat deed hem heel veel en dat begreep ik heel goed."

Pot haalt een specifieke anekdote aan om de populariteit van Advocaat aan te geven: "De mensen daar overlaadden ons met cadeaus. Dick kreeg een Zenit-horloge en vroeg of ik het wilde hebben. Ik zei: Dat ding hoef ik niet, ik had geen idee. Hoorde ik later dat het 25.000 euro waard was. Dick krijgt nu nog pijn in zijn buik van het lachen als ik daar over begin", besluit de oefenmeester, die Advocaat later nog volgde naar Fenerbahçe.