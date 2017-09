Matavz: ‘Zij zijn spitsen waar ik veel respect en bewondering voor heb’

Vitesse gaat donderdagavond op bezoek bij OGC Nice voor de tweede groepswedstrijd in de Europa League. De wedstrijden in Europees verband zijn de wedstrijden waar Tim Matavz naar uitkijkt. De spits is met dertig wedstrijden de speler met de meeste Europese ervaring in de selectie van de Arnhemmers.

“Het is geweldig om zulke wedstrijden te spelen”, vertelt Matavz in gesprek met De Telegraaf. De Sloveen komt donderdag Mario Balotelli tegen, die sinds de zomer van 2016 aan de Franse zuidkust speelt. "Ik vind het leuk als spits om tegen ploegen met spitsen als Ciro Immobile en Mario Balotelli te spelen. Dat zijn spitsen waar ik veel respect en bewondering voor heb.”

Vitesse verloor de eerste groepswedstrijd twee weken geleden met 2-3 van Lazio, waar Nice met 5-1 te sterk was voor Zulte Waregem. Matavz voorspelt een lastige wedstrijd donderdag. "Het is mijn natuur om altijd het gaatje te zoeken om direct uit te halen. Die instelling heb ik altijd gehad. Dit is een heel belangrijke wedstrijd voor ons. Tegen Lazio hebben we goed gespeeld, maar helaas geen punten gepakt. Het zou mooi zijn als we nu wel een resultaat kunnen meenemen."