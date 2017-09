Falkenburg wacht heet avondje: ‘Ze zijn er nog boos over, maar het is niet waar’

Erik Falkenburg speelt zaterdagavond een speciale wedstrijd, aangezien de aanvallende middenvelder annex aanvaller van ADO Den Haag zijn oude club NAC Breda bezoekt. Veel fans van de Brabantse club verwijten Falkenburg vandaag de dag nog steeds dat hij in 2015 de overstap maakte naar Willem II. De voormalig jeugdinternational begrijpt het sentiment in Breda.

Falkenburg degradeerde in 2015 met NAC naar de Jupiler League, om vervolgens in de Eredivisie bij Willem II aan de slag te gaan. "Ik wist dat de fans mij dat niet in dank zouden afnemen en dat ze boos zouden worden", zegt Falkenburg in gesprek met Omroep Brabant. "Maar Willem II bood me een kans op twee jaar in de Eredivisie. Ik had al eerder een club laten lopen voor de supporters. Ik wist dat het gevoelig lag, maar deze keer moest ik het gewoon doen."

Wat de fans destijds stak, is dat Falkenburg de indruk wekte in Breda te willen blijven, mede omdat hij in zijn laatste optreden voor NAC het clublogo op zijn shirt zou hebben gekust. Falkenburg verwijst het verhaal naar het rijk der fabelen: "Ze zijn er nog boos over, maar het is niet waar. Ik heb het logo nooit gekust, kijk de beelden er maar op na. Ik scoorde in mijn laatste wedstrijd, uit bij FC Utrecht, en heb toen mijn shirt flink beetgepakt. Ik weet dat ze me het kwalijk nemen, maar ik heb het logo niet gekust."

De Bredase aversie tegen Falkenburg werd nog erger toen NAC vorig jaar tegenover Willem II kwam te staan in de play-offs om promotie/degradatie. Falkenburg scoorde tegen zijn oude werkgever, waardoor de Tilburgers in de Eredivisie bleven en NAC de Jupiler League als eindbestemming had. "Ik heb ze veel pijn gedaan", aldus Falkenburg. "Ik snap dat ze boos zijn, maar ik ga geen sorry zeggen omdat ik scoorde. Ik ben een cluphopper, ik trek het shirt van een club aan en ga volle bak."