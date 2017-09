‘Kishna bewandelt zelfde weg als Ibrahimovic en trekt naar Verenigde Staten’

Ricardo Kishna viel anderhalf week geleden in het competitieduel van ADO Den Haag met Ajax uit met een zware knieblessure en staat daardoor normaal gesproken zes tot negen maanden buitenspel. De huurling van Lazio heeft zijn laatste wedstrijd voor de Haagse club dit seizoen daardoor vermoedelijk al gespeeld, maar Kishna zou met behulp van een speciale medische behandeling goede hoop hebben op een snellere revalidatie.

De ex-Ajacied zal deze week volgens Omroep West een operatie ondergaan in de Verenigde Staten bij dezelfde arts die Zlatan Ibrahimovic in een eerder stadium behandeld heeft. De superster van Manchester United liep in april van dit jaar een vergelijkbare blessure op en baarde nadien opzien door binnen vierenhalf maand terug te keren op het trainingsveld.

Kishna scheurde tegen Ajax in pas zijn tweede wedstrijd voor ADO zijn voorste kruisband af. De flankspeler toonde zich onmiddellijk strijdbaar. "Ik ga keihard werken en knokken om weer snel terug te zijn op het veld. Ik beloof jullie één ding en dat is dat ik mijn laatste wedstrijd voor ADO nog zeker niet heb gespeeld!", had hij al laten weten via social media.