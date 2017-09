Brenet blij met verkregen status: ‘Ook ik hoor bij dat groepje’

Na het vertrek van Jetro Willems naar Eintracht Frankfurt was er een plek vrijgekomen op de linksbackpositie bij PSV. De verwachting was dat Joshua Brenet steevast de ontstane vacature zou vullen, maar Phillip Cocu kiest regelmatig voor Kenneth Paal op die positie. Brenet, die eerder stelde dat hij niet begreep dat Paal de voorkeur kreeg, maakt zich echter geen zorgen over zijn status.

"Het ging even wat minder", zegt Brenet in gesprek met ELF Voetbal. De 23-jarige vleugelverdediger zegt dat zijn vormdip vooral te maken had met privéproblemen en geeft aan dat dat ook zijn weerslag had op het voetbal: "Nu gaat alles weer goed, ik voel me goed, en dat merk je aan mijn spel. Het gaat weer de goede kant op. Ik moest mezelf eroverheen zetten. Het is dus ook niet zo dat Kenneth Paal me in de weg liep of zo. Ik zat mezelf in de weg."

Inmiddels lijkt Brenet onder Cocu weer de eerste keus te zijn. "Ik voel me de vaste linksback van PSV", aldus de tweevoudig Oranje-international, die zegt dat hij met zijn ervaring veel kan betekenen voor de rest van de selectie. "Ik denk dat ik mijn mond meer opentrek dan voorheen. Als een van de ouderen probeer ik de jongere jongens meer mee te nemen. Echte coachingstaken laat ik over aan bijvoorbeeld Marco van Ginkel, maar ik probeer wel bij te dragen."

Brenet heeft die voortrekkersrol op zich genomen nadat Cocu dat verlangde van de verdediger: "De trainer heeft met een paar belangrijke jongens binnen dit team gesproken over verantwoordelijkheid nemen. Ook ik hoor bij dat groepje. De jongens die langer in dit team rondlopen, moeten opstaan. Genoeg leiders in deze ploeg. Ik vind dat ik het goed oppak."