Pochettino: ‘Het was controversieel, mijn vrouw is nu jaloers en zijn vrouw ook’

Harry Kane loodste Tottenham Hotspur dinsdagavond met drie doelpunten voorbij APOEL Nicosia in de tweede groepswedstrijd in de Champions League. Het betekende de eerste hattrick in het miljardenbal voor de Engelse spits, die na afloop van het met 0-3 gewonnen duel op Cyprus andermaal kon rekenen op de complimenten van manager Mauricio Pochettino.

De Argentijnse oefenmeester kwam afgelopen weekeinde al superlatieven tekort voor Kane na zijn dubbelslag in het competitieduel met West Ham United en stelde zelfs van zijn aanvalsleider te houden. "Ik wil hem niet beschrijven zoals ik toen deed. De omschrijving was controversieel, mijn vrouw is nu jaloers en zijn vrouw ook", vertelde hij na de wedstrijd tegen APOEL aan diverse Engelse media.

Kane wordt in Engeland inmiddels in één adem genoemd met Cristiano Ronaldo van Real Madrid en Lionel Messi van Barcelona. "Ik denk dat het totaal verschillende types zijn", aldus Pochettino. "Harry is wat mij betreft één van de beste spitsen ter wereld. Cristiano is anders. Hij is, net als Messi, geen echte spits. Mijn mening over Kane verandert niet omdat hij nu drie doelpunten heeft gemaakt. Voor mij is hij reeds één van de besten."