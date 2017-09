Feyenoord is na Botteghin ook Van der Heijden lange tijd kwijt

Feyenoord is Jan-Arie van der Heijden de komende zes tot acht weken kwijt. De centrumverdediger van de Rotterdammers heeft een spierscheuring in zijn kuit opgelopen en heeft daar zo’n anderhalve maand voor nodig om volledig te herstellen. De blessure van Van der Heijden is een aderlating voor de Rotterdammers, daar deze week ook Eric Botteghin geblesseerd raakte.

Van der Heijden raakte dinsdagavond in de warming-up voor het duel met Napoli (3-1) geblesseerd uit. De verdediger heeft een spierscheuring opgelopen in zijn kuit, zo melden diverse media. Zo is de regerend landskampioen het vaste verdedigingsduo voorlopig kwijt, want Botteghin raakte tegen NAC Breda ernstig geblesseerd. Hij kampt met een kruisbandblessure en is tot na de winterstop uitgeschakeld.

Botteghin en Van der Heijden werden tegen Napoli vervangen door Renato tapia en Jeremia St. Juste. Tapia werd zo’n twintig minuten voor tijd vervangen door Sven van Beek, die na lange tijd zijn rentree maakte. Feyenoord moet het tegen AZ, PEC Zwolle, Ajax, Roda JC en ADO Den Haag doen zonder Van der Heijden. Ook de dubbele ontmoeting met Shakhtar Donetsk in de Champions League moet hij aan zich voorbij laten gaan.