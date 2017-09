‘Eerlijk gezegd is Jong Ajax voor mij een afgesloten hoofdstuk’

Vaclav Cerny is gebrand om dit seizoen definitief door te breken in het eerste elftal van Ajax. De Tsjechische buitenspeler moet het vooralsnog doen met spaarzame invalbeurten en wedstrijden bij Jong Ajax. Wat de aanvaller betreft komt hij dit seizoen niet meer in actie bij de beloften. Hij wil vast in het eerste elftal komen en graag op de rechterflank.

Cerny geeft in gesprek met Voetbal International aan dat hij op beide flanken uit de voeten kan, maar het liefst op rechts speelt. “Toch merk ik dat ik me moet richten op links. Geen probleem, dan doe ik dat”, laat de negentienjarige buitenspeler optekenen in het weekblad. Dat hij inmiddels is voorbijgestreefd door Justin Kluivert en nog niet vast in de basis staat, doet hem veel. “Vooral vorig seizoen hakte er flink in. Ik was totaal niet happy bij Ajax, voelde me onbegrepen en moest veel teleurstellingen slikken. Dat is gebeurd en heeft me alleen maar sterker gemaakt. Mentaal ben ik gegroeid en ik sta te popelen om het te laten zien.”

De concurrentie op de flanken is stevig, maar desondanks wil hij slagen in de hoofdmacht van trainer Marcel Keizer. Hij ziet het huidige seizoen als zijn belangrijkste tot nu toe. “Vorig seizoen speelde ik wekelijks bij Jong Ajax, dat jaar daarvoor ook. Eerlijk gezegd is dat voor mij een afgesloten hoofdstuk, daar hoop ik niet meer te spelen”, aldus Cerny. “Dat bedoel ik niet negatief, maar drie jaar achter elkaar bij de beloften spelen is volgens mij niet de bedoeling. Dan moet je geen belofte meer zijn, maar jezelf manifesteren in een eerste elftal. En dat is precies wat ik dit seizoen wil doen.”