Kranten: ‘Nederlandse clubvoetbal op het allerlaagste punt beland’

Na de nederlaag tegen Manchester City (0-4) ging Feyenoord dinsdagavond met 3-1 onderuit bij Napoli. Alles wijst erop dat het Europese avontuur van de Rotterdammers na de groepsfase van de Champions League ophoudt. De Italiaanse kranten waren allesbehalve onder de indruk van de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, terwijl de Nederlandse dagbladen de nederlaag in San Paolo aan zagen komen. De noodklok over de staat van het Nederlandse voetbal wordt geluid.

Het Algemeen Dagblad oordeelt hard over de persoonlijke fouten van de regerend landskampioen. “Naïever ten onder gaan dan Feyenoord gisteren is waarschijnlijk onmogelijk. De ploeg lijkt het spoor bijster, getuige vier nederlagen in vijf duels. Het avontuur in de Champions League is van een ultieme droom inmiddels steeds meer op een nachtmerrie beginnen te lijken.”

“Het Nederlandse voetbal, eens dominant en vol branie, is getransformeerd tot vleesgeworden behoudzucht”, schrijft de Volkskrant, terwijl De Telegraaf niets anders kan dan hard oordelen. “De conclusie is keihard na Napoli-Feyenoord: Nederland is op het allerlaagste punt in de geschiedenis van het Europese clubvoetbal beland. Nooit eerder lag de topdrie eind september al in de goot.”

Feyenoord verliest van Napoli, maar voor Sofyan Amrabat is het ondanks de nederlaag een gedenkwaardige avond. #napfey #ucl A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Sep 26, 2017 at 1:41pm PDT

Feyenoord verscheen slecht voor de dag in Napels en dat merkte ook La Gazzetta dello Sport op. “Op geen enkele manier hebben de Nederlanders aanspraak kunnen maken op een goed resultaat in het Stadio San Paolo”, oordeelt de roze sportkrant. Tuttosport zag een groot verschil tussen beide teams. “Napoli en Feyenoord behoren tot twee totaal verschillende planeten. Het solide Napoli hoefde niet uit te blinken om zich te revanceren voor de nederlaag van twee weken geleden tegen Shakhtar Donetsk.”

La Repubblica schrijft over de ‘tridente’ van Napoli: Lorenzo Insigne, Dries Mertens en José Callejon. “Feyenoord kon de superieure mannen van Maurizio Sarri niet in de problemen brengen. Op sommige momenten maakten de Nederlanders een verwarde indruk en in balbezit maakten ze veel fouten. Het is dan ook geen toeval dat de drie goals voortkwamen uit balverlies.”