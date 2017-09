Handsbal van Ramos wordt niet gezien: ‘We hebben terecht verloren’

Borussia Dortmund verloor dinsdagavond met 1-3 van Real Madrid. Peter Bosz erkende na afloop dat de nederlaag verdiend was, maar vond wel dat Sergio Ramos bestraft had mogen worden voor een handsbal op de doellijn. Björn Kuipers zag het voorval over het hoofd en dus kwam de verdediger ermee weg.

Op de vraag of Dortmund een penalty had moeten krijgen na de handsbal van Ramos, zei Bosz voor de camera van Sky: “Dat kan iedereen wel zien, maar we hebben terecht verloren. Het was verdiend. We verdedigen met elf mensen en vallen aan met elf mensen, dus je kunt de verdediging hier ook niet alleen de schuld voor geven. We waren vanavond tegen een erg goede tegenstander steeds een stapje te laat.”

De reacties op internet zijn gemengd na deze handsbal van Sergio Ramos op de doellijn! Wel of geen penalty? 🤔 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 26 september 2017

“We moeten beter verdedigen. We konden tijdens de gehele wedstrijd eigenlijk niet goed druk zetten en dan wordt het moeilijk tegen een tegenstander met zoveel kwaliteit. We moeten dit gaan analyseren en onszelf gaan verbeteren”, aldus de ex-oefenmeester van onder meer Ajax. Nuri Sahin sloot zich bij de woorden van Bosz aan: Dortmund was in de ogen van de middenvelder simpelweg niet goed genoeg om het Real moeilijk te maken.

Sahin sprak van een Sahnetag, waarmee hij bedoelde dat het duel op individuele kwaliteit is beslist: “En die kwaliteit hadden wij dit keer niet. Of het aan de tactiek lag? We moeten eraan werken dat we ook tegen een team als Real ons systeem kunnen blijven hanteren.” Gonzalo Castro voegde daaraan toe: “Wij volgen de lijn van de trainer. Het gaat in de competitie goed en blijven vasthouden aan onze spelopvattingen.”