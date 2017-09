Man City moet topaankoop maanden missen: ‘Een enorme tegenslag’

Josep Guardiola kan voorlopig niet beschikken over Benjamin Mendy. De manager van Manchester City bevestigde dinsdagavond na het duel met Shakhtar Donetsk (2-0 winst) dat de linkerverdediger vanwege een knieblessure de komende maanden niet in actie kan komen. “Ja, dat klopt”, zei Pep tijdens de persconferentie.

“Hij gaat overmorgen (donderdag, red.) naar Barcelona. We gaan kijken wat hij uiteindelijk heeft. We zullen tot donderdag moeten wachten, maar ik ben er vrij zeker van dat hij er langer uit zal zijn dan aanvankelijk werd verwacht”, aldus Guardiola, die tijdens de persbijeenkomst de vraag voorgelegd in hoeverre de kwetsuur van de 23-jarige Mendy te vergelijken valt met die van Ilkay Gündogan in de winter van 2016.

“Het is erg frustrerend voor Benjamin en net als bij Gündogan ben ik nu verdrietig voor Benjamin. We raken veel kwijt, want Mendy is een unieke voetballer en is zowel op als buiten het veld altijd vrolijk. Het is een enorme tegenslag.” Mendy raakte in de wedstrijd tegen Crystal Palace geblesseerd en moest na een klein half uur worden vervangen.

De plek van Mendy werd dinsdagavond tegen Shakhtar overgenomen door Fabian Delph, die van nature een middenvelder is. “Hij ziet het spelletje goed en speelde een fantastische wedstrijd. Hij is een middenvelder en dus kan hij slim voetballen. Hij heeft niet één verkeerde pass gegeven. Ik ben erg blij voor hem. Het spijt mij dat ik hem vorig seizoen niet meer minuten heb gegeven, maar dit seizoen gaat hij vaker spelen en hopelijk kan hij een goed seizoen draaien”, aldus Guardiola.